2 листопада 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 листопада 19:45
Мальме 0
Челсі 1
2 листопада 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 листопада 22:00
Баварія 5
Бенфіка 2
2 листопада 22:00
Вільярреал 2
Янг Бойз 0
2 листопада 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 листопада 22:00
Севілья 1
Лілль 2
2 листопада 22:00
Ювентус 4
Зеніт 2
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

На якому місці Динамо після поразки Барселоні і чи є шанси вийти з групи

Олександр Трикіша
3 листопада, 00:19
Київське Динамо вдруге програло Барселоні у Лізі чемпіонів і після чотирьох турів посідає останнє місце у турнірній таблиці групи Е

Динамо ще може зіграти весною в єврокубках / Фото: REUTERS

Єдиний гол у матчі у другому таймі забив Ансу Фаті. Відео гола та огляд матчу Динамо – Барселона є на нашому сайті.

Кияни у поточній Лізі чемпіонів набрали лише один бал і не забили жодного голу. Гірша ситуація тільки у Мальме – у шведів нуль голів та нуль очок.

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Тим не менш, на відміну від Мальме, який попрощався з надіями на вихід із групи, Динамо ще продовжує боротьбу за путівку до 1/8 фіналу.

Для цього Динамо потрібно лише виграти два матчі. Теоретично це можливо.

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Судіть самі: Баварія вже гарантувала собі вихід із групи і, швидше за все, з першого місця. Щоб упустити лідерство, їм потрібно програти Барселоні з різницею в 3 м'ячі.

Виходячи з цього, можна вважати, що мюнхенці в матчах, що залишилися, можуть зменшити оберти, надавши шанс резерву.

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Але навіть у разі поразки від Баварії кияни ще матимуть змогу поборотися за Лігу Європи. Велика ймовірність того, що Бенфіка програє Барселоні у п'ятому турі, а це означає, що португальці та кияни розіграють третє місце у очному матчі.

Динамо у Києві мало не обіграло Бенфіку / Фото: Getty Images

Динамо влаштує лише перемога, а матч у Києві показав, що грати з португальцями можна. Тож будемо вірити у найкращий варіант!