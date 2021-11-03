На якому місці Динамо після поразки Барселоні і чи є шанси вийти з групи

Динамо ще може зіграти весною в єврокубках / Фото: REUTERS

Єдиний гол у матчі у другому таймі забив Ансу Фаті. Відео гола та огляд матчу Динамо – Барселона є на нашому сайті.

Кияни у поточній Лізі чемпіонів набрали лише один бал і не забили жодного голу. Гірша ситуація тільки у Мальме – у шведів нуль голів та нуль очок.

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Тим не менш, на відміну від Мальме, який попрощався з надіями на вихід із групи, Динамо ще продовжує боротьбу за путівку до 1/8 фіналу.

Для цього Динамо потрібно лише виграти два матчі. Теоретично це можливо.

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Судіть самі: Баварія вже гарантувала собі вихід із групи і, швидше за все, з першого місця. Щоб упустити лідерство, їм потрібно програти Барселоні з різницею в 3 м'ячі.

Виходячи з цього, можна вважати, що мюнхенці в матчах, що залишилися, можуть зменшити оберти, надавши шанс резерву.

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Але навіть у разі поразки від Баварії кияни ще матимуть змогу поборотися за Лігу Європи. Велика ймовірність того, що Бенфіка програє Барселоні у п'ятому турі, а це означає, що португальці та кияни розіграють третє місце у очному матчі.

Динамо у Києві мало не обіграло Бенфіку / Фото: Getty Images

Динамо влаштує лише перемога, а матч у Києві показав, що грати з португальцями можна. Тож будемо вірити у найкращий варіант!