На боса Ломаченка подав до суду найкращий боксер світу

Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум / Фото: AFP
Американський боєць Теренс Кроуфорд, якого легендарний Флойд Фейвезер назвав найкращим із чинних боксерів світу, рушив судовою війною проти 90-річного глави Top Rank Боба Арума.
Нагадаємо, Арум є промоутером Василя Ломаченка.
Як повідомляє BoxingScene, сума позову Кроуфорда проти своїх колишніх промоутерів із Top Rank становить 10 мільйонів доларів.
Кроуфорд звинувачує Арума в тому, що той не організував йому прописану в контракті кількість боїв. А також – у расовій дискримінації.
"Сьогодні Арума вважають сварливим білим старим через його расистські заяви та умисну шкоду репутації чорним боксерам. Як правило, це закінчується тим, що постраждалі бійці, пов'язані з Top Rank контрактом, бояться заговорити і втратити можливість виступати протягом дії угоди, яка може досягати 5-7 років", – йдеться у позові.
Боб Арум уже відреагував на позов.
"Позов Кроуфорда проти Top Rank є досить поверховим. Його мерзенні звинувачення в расизмі не виправдані. І він знає про це, як і його адвокат".
"Усе своє життя я провів серед чемпіонів-вихідців із афроамериканців, латиносів і не тільки. І я анітрохи не сумніваюся в тому, що суд оцінить позов Кроуфорда виключно як умисне здирство", – наводить слова Арума BoxingScene.