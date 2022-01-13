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На боса Ломаченка подав до суду найкращий боксер світу

Олег Люлька, Андрій Трофімов
13 січня, 07:28
Чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд звинуватив промоутера Боба Арума у расизмі та вимагає 10 мільйонів доларів

Ломаченко і, праворуч від нього, Боб Арум / Фото: AFP

Американський боєць Теренс Кроуфорд, якого легендарний Флойд Фейвезер назвав найкращим із чинних боксерів світу, рушив судовою війною проти 90-річного глави Top Rank Боба Арума.

Нагадаємо, Арум є промоутером Василя Ломаченка.

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Як повідомляє BoxingScene, сума позову Кроуфорда проти своїх колишніх промоутерів із Top Rank становить 10 мільйонів доларів.

Кроуфорд звинувачує Арума в тому, що той не організував йому прописану в контракті кількість боїв. А також – у расовій дискримінації.

"Сьогодні Арума вважають сварливим білим старим через його расистські заяви та умисну шкоду репутації чорним боксерам. Як правило, це закінчується тим, що постраждалі бійці, пов'язані з Top Rank контрактом, бояться заговорити і втратити можливість виступати протягом дії угоди, яка може досягати 5-7 років", – йдеться у позові.



Боб Арум уже відреагував на позов.

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"Позов Кроуфорда проти Top Rank є досить поверховим. Його мерзенні звинувачення в расизмі не виправдані. І він знає про це, як і його адвокат".

Промоутер Боб Арум

"Усе своє життя я провів серед чемпіонів-вихідців із афроамериканців, латиносів і не тільки. І я анітрохи не сумніваюся в тому, що суд оцінить позов Кроуфорда виключно як умисне здирство", – наводить слова Арума BoxingScene.

Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter