"Ми тут змагаємось, а українці воюють". Олімпійська чемпіонка підтримала Україну

Норвезькі біатлоністки виступили у шапках з написом "Ні війні, будь ласка" / Фото: Twitter

Етап у Контилахті пропускають три збірні команди – Україна, Білорусь та Росія. Українські біатлоністи пропускають змагання через вторгнення російських окупантів. А Росію та Білорусь вигнали зі світового біатлону.

Програму 8-го етапу Кубка світу відкривала жіноча естафета. Під час гонки біатлонні збірні висловили свою підтримку Україні.

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Збірна Чехії оголосила, що виступатиме у синьо-жовтих шапках – на честь України.

Норвезькі біатлоністки у повному складі виступали в шапках з написом "No War Please" ("Немає війні, будь ласка"). Німкені та шведки працювали гвинтівками, на яких було намальовано серце у кольорах України.

Одразу після гонки зі словами підтримки України виступила дворазова Олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф з Норвегії.

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"Я думала сьогодні про українців і це було складно просто розуміти, що я тут змагаюся і "насолоджуюся", тоді як вони... на війні. Це так сюрреалістично. Я повернулася з Олімпіади і лягла на ліжко, тоді як Дмитро Підручний пішов на війну. Ти просто не можеш зрозуміти", – цитує Тіріл Екгофф Суспільне.Спорт.

Додамо, що норвезькі біатлоністки стали переможцями жіночої естафети в Контіолахті.

Кубок світу. Контіолахті (жіноча естафета). Результат гонки

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