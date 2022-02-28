8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
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Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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"Ми кістками ляжемо, але не будемо рабами!" Білосюк звернулася до російських окупантів

Сергій Шаховець
28 лютого, 17:03
Українська біатлоністка Олена Білосюк ще тиждень тому виступала на Іграх у Пекіні, а зараз російські варвари розривають рідну Україну

Не буде окупантів на нашій землі, - Білосюк / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

20 лютого відбулося офіційне закриття Олімпіади-2022 – свята миру та дружби. А вже рано-вранці 24 лютого мирні міста України були підло обстріляні балістичними ракетами путінськими виродками.

Учасниця Ігор у Пекіні Олена Білосюк написала дуже емоційний пост, адресований російським окупантам.

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"Я жила, живу і житиму! У вільній країні! Милою, рідною. Навіщо ви тут, сволото?

Хочете гвалтувати наших жінок та займати наші землі? Невже вам не вистачає свого щастя?

Ви покидьки навіть мови нашої не знаєте! Від кого ви рятуєте? Від своєї армії? Ось! Ми кістками ляжемо, але не будемо рабами!!!", – Написала Олена у своєму Facebook.

Раніше капітан чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний заявив, що він та його команда залишається захищати Батьківщину.

Дмитро Підручний / Фото: Facebook