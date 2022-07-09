Ми два бики в сараї: Чісора розповів про зустріч з Усиком у лазні (відео)

Чісора завжди залишається у добрих стосунках із колишніми суперниками / Фото: Колаж: Сьогодні
Британський боксер Дерек Чісора розповів історію, як у Лондоні зустрів у російській лазні Олександра Усика.
"Це було дуже забавно. Коли я втомлююся, ходжу туди. Я сидів на дивані і почув: "Деррррек!" Це був Усик. Я поговорив з ним, запитав, що у нього новенького. Він мав стомлений вигляд. Він сказав: "Я щойно плавав п'ять годин". Було приємно з ним зустрітися.
Немає жодного суперництва чи ненависті до іншого бійця. Це бокс. Ми два бики в сараї, і кожен намагається довести, що він крутіший мужик. Але потім, коли нам відрізають яйця, ми стаємо друзями. Ось як це я бачу. Я дружу з усіма бійцями. Неважливо, чи нокаутував ти мене, але якщо я тебе побачу, то обійму", – цитує Чісору fightnews.info.
Нагадаємо, Усик та Чісора провели бій восени 2020 року. Усик виграв одноголосним рішенням суддів.
Свій наступний бій Дерек Чісора проведе сьогодні з Кубратом Кульовим. На зважування Чісора прийшов у масці Бориса Джонсона.