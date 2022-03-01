Мерзота! Щоб ви опинилися на місці харків'ян! Українська спортсменка про вбивць із РФ

Терлюга: Покидьки, хто це робить / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонка Європи з карате з Одеси Анжеліка Терлюга, серед 124 тисяч підписників якої чимало іноземців, продовжує розкривати їм очі на звірства агресора.

Українська спортсменка опублікувала кадри житлових будинків Харкова після обстрілів російськими окупантами, які за часом збіглися з переговорами української та рашистської делегацій на білоруському кордоні.

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"Дуже хочеться, щоб мерзотники, які пишуть на свою мільйонну аудиторію нісенітницю про порятунок, вимушений захід і всяку брехню, щоб ви всі опинилися на місці жителів Харкова сьогодні. Покидьки всі, хто робить це і підтримує це!" – написала у себе в сторіз Анжеліка Терлюга.

Як ми писали напередодні, в Харкові окупанти вбили дев'ятеро людей, серед них троє – дітей.

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А у вівторок, 1 березня, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.