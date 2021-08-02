Моя остання Олімпіада! Син чекає на медаль! Емоції української борчині перед битвою за фінал

Алла Черкасова і її син Ігор / Фото: Reuters, Instagram

32-річна українка Алла Черкасова – за крок від медалі Олімпіади. Перед півфінальним поєдинком з американкою Тамірою Менса-Сток львів'янка, яка була чемпіонкою світу-2018 і Європи-2019, заявила, що не уявляє для себе іншого результату, крім виграшу цього бою.

"У мене син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Мене чекає ще одна непроста зустріч. Це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію. Спробуємо зробити все, що в наших силах. Настрій бойовий. Нам потрібен тільки фінал", – наводить слова Черкасової Суспільне

Алла Черкасова / Фото: xsport.ua

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлын, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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