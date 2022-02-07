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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Потужний скандал на Олімпіаді! Збірна Канади відмовилася грати з Росією

Андрій Трофімов
7 лютого, 07:24
Поєдинок жіночого хокейного турніру зірвано. Росіянки не показали суперницям результати тестів на коронавірус

Матч жіночих команд був відкладений / Фото: REUTERS

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було заплановано хокейний матч між жіночими збірними Канади та Росії.

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Команди навіть провели передігрову розминку, а далі канадські хокеїстки відмовилися виходити на матч.

Причиною стало те, що "Кленові листя" не отримали інформації про тести російських хокеїсток на коронавірус.

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UPD. З затримкою матч таки розпочався. Команди домовилися грати в масках.

Раніше ми писали, що канадські хокеїстки розірвали своїх суперниць на Олімпіаді-2022. Вони закинули 12 шайб бронзовим призеркам Ігор-2014.

Сьогодні на Олімпіаді:

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