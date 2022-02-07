Потужний скандал на Олімпіаді! Збірна Канади відмовилася грати з Росією

Матч жіночих команд був відкладений / Фото: REUTERS
Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було заплановано хокейний матч між жіночими збірними Канади та Росії.
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Команди навіть провели передігрову розминку, а далі канадські хокеїстки відмовилися виходити на матч.
Причиною стало те, що "Кленові листя" не отримали інформації про тести російських хокеїсток на коронавірус.
UPD. З затримкою матч таки розпочався. Команди домовилися грати в масках.
Раніше ми писали, що канадські хокеїстки розірвали своїх суперниць на Олімпіаді-2022. Вони закинули 12 шайб бронзовим призеркам Ігор-2014.
Сьогодні на Олімпіаді:
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