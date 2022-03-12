Потужна підтримка з Латвії: українські прапори та синьо-жовта форма

/ Фото: Twitter Valmiera FC

Поєдинок першого туру чемпіонату Латвії з футболу подарував величезну порцію підтримки від клубів та українців нашій країні.

Господарі поля ФК Валмієра з двома українцями (Іван Желізко та Роман Якуба) у складі вийшли на поєдинок проти столичного ФК Рига у жовтих футболках із синім написом "Стоп війні".

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У свою чергу українці гостьової команди Олександр Філіпов та Владлен Юрченко вийшли з синьо-жовтими прапорами на підтримку співвітчизників, які стали жертвами російської агресії .

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Увесь матч у синьо-жовтій формі із закликом припинити війну, провів голкіпер Валмієри та вихованець англійського клубу Вест Гем Річардс Матревікс – чудовий жест на підтримку українців.

/ Фото: Twitter Valmiera FC

Поєдинок завершився перемогою Риги з рахунком 2:1, один із голів у складі столичного клубу забив український форвард Олександр Філіпов. Від яскравих емоцій та святкування українець відмовився через війну в Україні.