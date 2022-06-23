Молився за Україну. Що постив український снайпер, який перейшов до росіян

Ігор w0nderful Жданов відволікався від війни за допомогою Counter-Strike

Більшість українських спортсменів згуртувалися навколо України під час війни проти фашистської Росії, допомагаючи у військовому, гуманітарному та фінансовому плані. Щоправда, є хлопці, яким простіше залишатися "поза політикою".

Йдеться не лише про Тимощука чи Ордеця, які продовжують залишатися у чемпіонаті Росії з футболу. Не помічають протистояння країн і у кіберспорті. Днями українець Ігор w0nderful Жданов приєднався до команди Team Spirit.

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Формально після початку повномасштабної війни колектив із CS:GO перебрався до Белграда і став "сербським". Однак там продовжують виступати одні росіяни. Так було до приходу Ігоря. Він замінив у команді Абдула degster Гасанова, який відмовився залишати "запоребрик".

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Ігореві лише 17 років і його вже вважають зіркою майбутнього у грі CS:GO. Довгий час снайпер представляв команду Hellraiser, яка призупинила кар'єру після 24 лютого. Цим постом Жданов поділився в Twitter.

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До речі, 24 лютого хлопець очікував пограти в улюблену гру на ESEA, але мусив скасувати. Того дня він запостив два короткі пости і попросив помолитися за українців.

А наступного дня w0nderful перепостив звернення Олександра S1mple Костилєва з NAVI. У ньому він згадав про "кіберспорт поза політикою", попросив миру і заявив, що він з росіянами в команді залишається єдиним.

Через місяць після фашистського вторгнення Жданов написав у Twitter, що у нього все нормально і він не вдома. Також він показав умови, в яких йому доводиться під час війни грати у CS:GO.

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Також Ігор заявляв, що він у страху й все, що йому залишається, це сидіти вдома. При цьому єдиним шансом відволіктися від війни для нього є постріляти в Counter-Strike.

У середині березня хлопець перепостив твіт гравця r1nkle, який показав фото розбомбленого драмтеатру в Маріуполі. Про те, хто це зробив, популярний кіберспортсмен вирішив не згадувати.

А наступного дня Жданов отримав запрошення на участь у популярній лізі FPL-C, де відкривають нові таланти. Пізніше організатори відгукувалися про нього як про новий талант і майбутнє CS:GO.

11 квітня стало відомо, що w0nderful прибув до Берліна, де й планує поки що перебувати. Там йому відомий кібертренер Ніл Мерфі забезпечив комп'ютер для подальшої гри CS:GO.

У середині червня Жданов написав, що він відкритий до пропозицій про перехід до нової команди.

А лише через тиждень після цього w0nderful опинився в колективі з російськими "сербами" з Team Spirit, готуючись разом з ними стріляти у грі.

У грудні хлопцеві виповниться 18 років і цікаво буде подивитися на його позицію. Тепер хотілося б дізнатися, чи продовжить він мовчати про фашистську країну-агресора, яка розпочала війну в його країні, і чи з'явиться в український військкомат як військовозобов'язаний громадянин.