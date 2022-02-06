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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Багато стартів попереду. Підручний знайшов позитив у провалі

Сергій Шаховець
6 лютого, 09:50
Лідер біатлонної збірної України Дмитро Підручний вважає, що нашій команді було під силу показати кращий результат в естафеті

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

Українські біатлоністи провалили естафету на Олімпійських іграх у Пекіні. З 20 команд, що стартували, "синьо-жовті" фінішували на 13-му місці.

Проте не варто впадати у відчай, попереду ще багато стартів, де можна буде поборотися за медалі, упевнений Дмитро Підручний.

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"Моя помилка – що не відреагував правильно на вітер. Не знаю, де конкретно був прорахунок. Поговоримо з тренерами, побачимо, що було не так. На жаль, одне коло та одна втрачена позиція. І те коло завадило поборотися за вищі місця, наздогнати команди, які були вище.

Як почував себе через холод? Як для першого старту – нормально. Важко щось сказати, тільки останнє коло біг з чехом Міхалом Крчмаржем. Він просидів за моєю спиною коло. Намагався від нього відірватися, але тут важко втекти. А на фініші він мене випередив.

Подивимося аналіз гонки, але поки що нічого не можу сказати. Коли біжиш сам, без будь-якого контакту і на далекому місці, показувати високу швидкість на трасі важко.

Сподіваємось, що набиратимемо. Ще досить багато стартів попереду. Побачимо, що вони нам дадуть", – цитує Підручного Хsport.ua.

Нагадаємо, що тренер біатлонної збірної України Урош Велепець назвав головною причиною провального виступу Валентини Семеренко помилки тренерського штабу.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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Додамо, що 7 лютого на Олімпійських іграх відбудуться індивідуальні жіночі перегони на 15 км. Початок об 11:00.