Багато стартів попереду. Підручний знайшов позитив у провалі

Українські біатлоністи провалили естафету на Олімпійських іграх у Пекіні. З 20 команд, що стартували, "синьо-жовті" фінішували на 13-му місці.

Проте не варто впадати у відчай, попереду ще багато стартів, де можна буде поборотися за медалі, упевнений Дмитро Підручний.

"Моя помилка – що не відреагував правильно на вітер. Не знаю, де конкретно був прорахунок. Поговоримо з тренерами, побачимо, що було не так. На жаль, одне коло та одна втрачена позиція. І те коло завадило поборотися за вищі місця, наздогнати команди , які були вище.

Як почував себе через холод? Як для першого старту – нормально. Важко щось сказати, тільки останнє коло біг з чехом Міхалом Крчмаржем. Він просидів за моєю спиною коло. Намагався від нього відірватися, але тут важко втекти. А на фініші він мене випередив.

Подивимося аналіз гонки, але поки що нічого не можу сказати. Коли біжиш сам, без будь-якого контакту і на далекому місці, показувати високу швидкість на трасі важко.

Сподіваємось, що набиратимемо. Ще досить багато стартів попереду. Побачимо, що вони нам дадуть", – цитує Підручного Хsport.ua.