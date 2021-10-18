"Мені б хотілося обіграти не тільки Реал, але і Інтер з Шерифом": Де Дзербі налаштований на максимум

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наставник "гірників" відповів на запитання журналістів і поділився своїми очікуваннями від матчу з "королівським" клубом.

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- Що найбільше вас турбує перед завтрашнім матчем?

- Коли граєш проти Реала, тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене – подивитися, настільки ми додали, стали сильніше. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою.

- Ваша команда намагається грати в контроль м'яча і диктувати свої умови. Але завтра вам грати з Реалом, у якого дуже сильна півзахист. Чи будете ви завтра грати в атакуючому стилі, або більш обережно?

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- Залежить від того, з якого боку подивитися на це. Проти команди, яка любить тримати м'яч, є два способи зіграти: або просто оборонятися, або спробувати відібрати м'яч, тому що тримати м'яч у себе – це вже оборона. Завтра подивимося, який варіант ми виберемо.

Шахтар не зміг вразити ворота Інтера / Фото: REUTERS

- Чи аналізували ви минулорічні матчі з Реалом? Консультувалися чи з Луїшем Каштру? І який результат буде для вас прийнятним завтра?

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- Я не аналізував минулорічні матчі. Я їх бачив, але не аналізував. І не говорив з Каштру. В цьому немає сенсу – кожен рік команди міняються, і Реал, і Шахтар. Кожну гру ми намагаємося виграти, але поразки – теж частина футболу.

- Вашу гру асоціюють з тікі-такою Пепа Гвардіоли. Ви в цим згодні? І чи є місце такому футболу в наш час?

- Футбол прекрасний тому, що кожен бачить його по-різному. Я не хочу копіювати якусь команду. Кожен пропонує той стиль гри, в який він вірить. Команди показують той футбол, який від них вимагають тренера.

Моя команда грає в той стиль, який я хочу. У нас технічна команда, яка любить атакувати. Ті команди, які грають в більш вертикальний і силовий футбол, грають так тому, що у них гравці з іншими характеристиками.

Шахтар і Інтер поділили очки у Києві / Фото: REUTERS

- Можете охарактеризувати Карло Анчелотті і його нинішній Реал?

- Анчелотті написав історію італійського футболу – і як гравець і як тренер. Для нас, італійських тренерів, Анчелотті – приклад для наслідування, багато на нього орієнтуються. Він багато років тренує великі команди, великих гравців, і перемагає з ними. Тому, можу сказати про нього тільки хороші речі.

Реал – дуже сильна команда, в ній багато чемпіонів, і вони приїхали перемагати. Вони також будуть намагатися грати в свій футбол.

- Ви вже зустрічалися з Анчелотті в Серії А. Які спогади у вас від тих матчів? Хочете обіграти його зараз і завершити те, що почали тоді?

- Анчелотті тренував Наполі, це велика команда, її було важко обіграти. Це не поєдинок Де Дзербі – Анчелотті, це матч команд, в кожній з яких багато сильних гравців. Ми обидва італійські тренери, тренуємо іноземні команди, але це не наше особисте протистояння.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Хто буде компенсувати відсутність Траоре? Тримайте ви в розумі опцію Дентіньо, у якого хороша статистика матчів проти Реала?

- Це питання я зрозумів навіть без перекладача (сміється). Але зараз не підходящий момент говорити, хто зіграє. У нас є Сікан, Фернандо, Дентіньо, Педріньйо. Зіграє хтось із них, можу вам підказати.

- Каштру зміг обіграв Реал двічі. Чи є у вас пунктик в голові – обіграти Реал?

- У минулому році Шахтар провів дуже сильний груповий етап. Але в цьому році все по-іншому. Шахтар, Інтер, Реал – все змінилися. Мені б хотілося обіграти не тільки Реал, але і Інтер з Шерифом. Я завжди хочу перемагати. Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що 19 жовтня донецький Шахтар проведе матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Після двох зіграних матчів команда Роберто Де Дзербі набрала один бал і замикає турнірну таблицю групи D. .