Міс Україна на Олімпіаді-2020: виберіть найкрасивішу українську спортсменку в Токіо

Протягом усієї Олімпіади-2020 на нашому сайті буде проходити голосування за найкрасивішу українську спортсменку на Іграх. Віддати голоси можна за трьох різних претенденток

Оберіть найкрасивішу українську спортсменку на Олімпіаді-2020 / Фото: Instagram

На Олімпійських іграх в Токіо Україну представляє 156 спортсменів, з них 90 – дівчата. Ми відібрали 18 претенденток на звання Міс України на Олімпіаді-2020 і пропонуємо вам визначити, хто ж більше всіх заслуговує звання найкрасивішої української спортсменки в Токіо!

Марина Бех-Романчук (легка атлетика)

Дар'я Білодід (дзюдо)

Діана Варінська (спортивна гімнастика)

Вероніка Гришко (синхронне плавання)

Марина Килипко (легка атлетика)

Ірина Климець (легка атлетика)

Юлія Левченко (легка атлетика)

Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное)

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Ярослава Магучіх (легка атлетика)

Вероніка Марченко (стрільба з лука)

Анастасія Павлова (стрільба з лука)

Катерина Резник (синхронне плавання)

Еліна Світоліна (теніс)

Анжеліка Терлюга (карате)

Анастасія Турчин (дзюдо)

Ольга Харлан (фехтування)

Аліна Шинкаренко (синхронне плавання)

Даяна Ястремська (теніс)