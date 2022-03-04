Світ зіткнеться з ще одним Чорнобилем та Фукусімою. Кличко закликав зупинити війну

Пожежа на Запорізькій АЕС загрожує катастрофою для всієї планети / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Цієї ночі окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Світ опинився на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи.

Легендарний боксер Володимир Кличко звернувся до всього світового співтовариства із закликом зупинити божевільного маніяка Путіна.

"Якщо цю війну в Україні не ЗУПИНИТИ ЗАРАЗ, світ зіткнеться з ще одним Чорнобилем і Фукусімою разом узятими".

Україна має 4 атомні електростанції, а російська армія стріляє ракетами і бомбардує прямо поруч із нею. Не відводьте погляд, ЗУПИНІТЬ російське вторгнення ЗАРАЗ!!!", – написав Володимир Кличко у своєму Twitter.