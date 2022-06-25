Мир з терористами? Гравець збірної України відреагував на ракетну атаку Росії

Маліновський відреагував на обстріл рідного міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу вранці, 25 червня, російсько-фашистські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Обстріл відбувався з території Білорусі – сателіту путінської Росії.

Внаслідок обстрілу постраждала Житомирщина – батьківщина гравця збірної України Руслана Маліновського. Півзахисник збірної України відреагував на злочинні дії рашистів. Руслан опублікував карту повітряних тривог України і з іронією звернувся до прихильників "російського світу":

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"Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети. Тільки по Житомирщині. Продовжуйте молитися за мир. З терористами", – написав Маліновський у Twitter.

Зазначимо, що Руслан Маліновський народився у Житомирі і до 12 років тренувався у футбольній школі Полісся, а потім перейшов до академії Шахтаря.

Руслан Маліновский / Фото: Getty Images

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Раніше Руслан Маліновський прокоментував мовчання про війну в Україні свого одноклубника з Аталанти Олексія Міранчука. За словами хавбека збірної України, росіянин проти війни, але боїться репресій путінського режиму.