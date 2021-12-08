Світ бойкотує Олімпійські ігри у Пекіні. Що тепер буде?

Політики проти Ігор в Китаї / Фото: Колаж: Сьогодні

За два місяці до зимової Олімпіади розпочався політичний бойкот змагань у Пекіні. З чого все почалося і чим це загрожує Олімпійським іграм – спробуймо розібратися.

США проти геноциду

Першими оголосили про бойкот Пекіна-2022 Сполучені Штати Америки. Офіційна причина – порушення прав людини у Китаї.

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"З огляду на геноцид, який проводить Китайська народна республіка в Сіньцзяні, та інші порушення прав людини, адміністрація Байдена не відправить дипломатичну або офіційну делегацію на Олімпіаду та Паралімпіаду 2022 року в Пекіні", – заява прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

З Австралією не хотіли говорити

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що країна має намір приєднатися до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

"Ми були б раді поговорити з урядом Китаю про проблеми, і з нашого боку не було жодних перешкод, але китайська влада постійно відмовлялася від можливості зустрітися з цих питань. Тому не дивно, що офіційні особи уряду Австралії не поїдуть на ці Ігри до Китаю", – сказав Моррісон.

Європа проти пропаганди

Заступник голови Європарламенту Нікола Бер закликала до тотального бойкоту Олімпійських ігор у Пекіні.

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"Європейський союз повинен не просто залишатися в тіні США, але й стати дибки у питанні дотримання прав людини і висловитися за тотальний бойкот зимових Ігор. Ні США, ні ЄС не можуть бути зацікавлені в тому, щоб мовчки спостерігати за Пекіном на зимових Іграх як за гігантським пропагандистським інсценуванням, тоді як апарат Китаю відверто за лаштунками серйозно порушує права людини", – заявила Бер.

І що тепер?

Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року. Скасують її через бойкот? Ні! Чи заборонить влада спортсменам їхати до Китаю? Ні!

За великим рахунком, це лише політична акція. Глави держав та урядів проігнорують головне спортивне змагання року. Але вболівальники та спортсмени цього навіть не помітять.