Хвилина на гол: Жуніор Мораес повернувся і приніс Шахтарю вольову перемогу

Шахтар вирвав перемогу над Александрією / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Незважаючи на те, що Шахтар приїхав до Олександрії у статусі абсолютного фаворита, у першій половині гри глядачі так і не побачили забитих голів.

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А після перерви господарі поля зробили заявку на три очки, відкривши рахунок зусиллями Олега Кожушка.

Утім, утримати перевагу Олександрії не вдалося. Манор Соломом за п'ять хвилин після виходу на поле зрівняв рахунок, а потім повернення на поле забитим м'ячем відзначив Жуніор Мораес.

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Цікаво, що форвард збірної України з'явився на полі за хвилину перед тим, як забив гол.

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Олександрія – Шахтар – 1:2

Голи: Кожушко (63) – Соломон (70), Мораес (76)

Шахтар як мінімум на добу залишиться на першому місці та навіть має шанс піти на канікули у статусі зимового чемпіона, якщо Динамо втратить очки у матчі проти Зорі.