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Милота під час війни! Зірка українських шахів сходила до зоопарку

Андрій Трофімов
27 березня, 13:09
Наталія Жукова розповіла, як працює одеський зоопарк під час війни та показала у соцмережах купу милих фотографій

Жукова у зоопарку Одеси / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з найтитулованіших шахісток в історії України Наталія Жукова показала, як живе Одеса під час війни.

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Вперше з початку бойових дій свої двері відчинив місцевий зоопарк.

"Я відразу взяла свого хрещеника і бігом туди. До 11:00 вже була черга до каси з людей 100, але хвилин за 20 ми пройшли всередину. Працює зоопарк з 9:00 до 15:00 (якщо увійшли, то до 16:00 відвідування).

Ціна дорослого квитка 100 грн. Дитячий (з 5 до 14 років) – 50 грн. Дітям віком до 5 років безкоштовно.

Атмосфера приголомшлива! Як сказала моя кума, таке враження, що півміста тут. Приходьте, не пошкодуєте!" – написала Наталія у Instagram.

І додала купу милих фотографій із зоопарку.

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Довідка "Сьогодні"

  • Наталія Жукова народилася 5 травня 1979 року у Дрездені.
  • Переможниця шахової Олімпіади – 2006.
  • Переможниця командного чемпіонату світу – 2013.
  • Переможниця командного чемпіонату Європи – 2013.
  • Дворазова чемпіонка Європи – 2000, 2015.

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