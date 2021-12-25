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Мілевський подолав страх висоти та незвичайно привітав із Різдвом

Сергій Шаховець
25 грудня, 11:31
Екс-зірка київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зустрів Різдво на гірськолижному курорті Грузії

Мілевський святкує Різдво у Гудаурі / Фото: Instagram

Після того, як Мілевський поділився Андрію Вороніну своїми планами працевлаштування в Динамо, екс-форвард вирушив відпочивати на грузинський гірськолижний курорт Гудаурі.

"З Різдвом", – привітав своїх підписників у Instagram Артем з висоти 3200 метрів, судячи з геотегу.

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  • 3200? Високо забрався, а кажеш, що висоти боїшся, – прокоментував пост футбольний агент Олександр Панков.
  • На хвилинку вийшов і назад, – віджартувався Мілевський.

Нагадаємо, що під час відпочинку в грузинських горах, колишній нападник київського Динамо приміряв на себе новий образ царя Івана Грозного з кінофільму "Іван Васильович змінює професію".

Мілевський показав, який він грізний / Фото: Instagram