Мілан розчавив Лаціо і вийшов у півфінал Кубка Італії

Мілан вийшов до 1/2 фіналу Кубка Італії / Фото: Reuters

У середу, 9 лютого, на стадіоні "Сан-Сіро" відбувся чвертьфінальний матч Кубка Італії, в якому Мілан приймав Лаціо. Ми вели онлайн матчу Мілан – Лаціо на нашому сайті.

Усі надії римлян вийти у півфінал турніру зникли вже у першому таймі. Рахунок у матчі відкрив форвард "дияволів" Рафаель Леау.

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Потім настала черга забивати француза Олів'є Жиру. 35-річний нападник на 41-й хвилині подвоїв перевагу у рахунку своєї команди, а у компенсований час першого тайму оформив дубль.

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Наприкінці матчу хавбек "россонері" Франк Кессьє встановив остаточний рахунок у матчі – 4:0.

Кубок Італії, 1/4 фіналу

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Мілан – Лаціо 4:0 (3:0)

Голі: Леау, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессьє, 79

Мілан: Меньян – Калабрія (Томорі, 77), Романьолі, Калулу, Ернандес, Кессіе, Тоналі (Беннасер, 46), Жиру (Ребіч, 61), Рафаел Леау (Мальдіні, 77), Браїм Діас, Жуніор Мессіас (Салема).

Лаціо: Рейна – Хюсай (Ладзарі, 61), Габаррон, Луїс Феліпе, Марушич, Катальді (Лейва, 51), Мілінкович-Савіч, Башич (Луїс Альберто, 51), Дзакканьї, Іммобіле (Моро, 68), Феліпе Андер5 ).

Команда Стефано Піолі вийшла до півфіналу Кубка Італії, де зустрінеться з Інтером, який раніше переміг Рому (2:0).