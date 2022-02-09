9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Мілан – Лаціо: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

Павло Василенко
9 лютого, 14:18
Стежте в онлайн-режимі за ходом протистояння Мілана та Лаціо у чвертьфінальному поєдинку Кубка Італії з футболу – відео, фото, коментарі

Мілан vs Лаціо / Фото: Getty Images

Матч Мілан – Лаціо відбувається у середу, 9 лютого, на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Початок – о 22:00 за київським часом. Прогноз на матч Мілан – Лаціо

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ХТО ФАВОРИТ

Аналітики дають 65 відсотків на вихід до півфіналу Мілана, 35 відсотків – на потрапляння до наступного раунду Лаціо.

Котирування на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10
Котирування Parimatch на прохід: 1.49 – 2.75

Від Чіро Іммобіле (ліворуч) та Олів'є Жиру (праворуч) очікується багато голів / Фото: Getty Images, REUTERS

ДЕ ДИВИТИСЯ МІЛАН – ЛАЦІО

У прямому ефірі чвертьфінал Кубка Італії Мілан – Лаціо у середу, 9 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також трансляція доступна на сервісі OLL.TV.

УСІ ПАРИ 1/4 КУБКА ІТАЛІЇ

  • Інтер – Рома – 2:0 (8 лютого)
  • Мілан – Лаціо – 9 лютого
  • Ювентус – Сассуоло – 10 лютого
  • Аталанта – Фіорентина – 10 лютого

1/2 ФІНАЛУ (2 БЕРЕЗНЯ – 20 КВІТНЯ)

  • Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фіорентіна
  • Мілан/Лаціо – Інтер

ФІНАЛ – 11 ТРАВНЯ

Дивіться, як напередодні Інтер обіграв Рому 2:0