Мілан – Лаціо: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

Мілан vs Лаціо / Фото: Getty Images
Матч Мілан – Лаціо відбувається у середу, 9 лютого, на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Початок – о 22:00 за київським часом. Прогноз на матч Мілан – Лаціо
ХТО ФАВОРИТ
Аналітики дають 65 відсотків на вихід до півфіналу Мілана, 35 відсотків – на потрапляння до наступного раунду Лаціо.
Котирування на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10
Котирування Parimatch на прохід: 1.49 – 2.75
Від Чіро Іммобіле (ліворуч) та Олів'є Жиру (праворуч) очікується багато голів / Фото: Getty Images, REUTERS
ДЕ ДИВИТИСЯ МІЛАН – ЛАЦІО
У прямому ефірі чвертьфінал Кубка Італії Мілан – Лаціо у середу, 9 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також трансляція доступна на сервісі OLL.TV.
УСІ ПАРИ 1/4 КУБКА ІТАЛІЇ
- Інтер – Рома – 2:0 (8 лютого)
- Мілан – Лаціо – 9 лютого
- Ювентус – Сассуоло – 10 лютого
- Аталанта – Фіорентина – 10 лютого
1/2 ФІНАЛУ (2 БЕРЕЗНЯ – 20 КВІТНЯ)
- Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фіорентіна
- Мілан/Лаціо – Інтер
ФІНАЛ – 11 ТРАВНЯ
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