Мілан – Лаціо: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

Мілан vs Лаціо / Фото: Getty Images

Матч Мілан – Лаціо відбувається у середу, 9 лютого, на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Початок – о 22:00 за київським часом. Прогноз на матч Мілан – Лаціо

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ХТО ФАВОРИТ

Аналітики дають 65 відсотків на вихід до півфіналу Мілана, 35 відсотків – на потрапляння до наступного раунду Лаціо.

Котирування на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10

Котирування Parimatch на прохід: 1.49 – 2.75

Від Чіро Іммобіле (ліворуч) та Олів'є Жиру (праворуч) очікується багато голів / Фото: Getty Images, REUTERS

ДЕ ДИВИТИСЯ МІЛАН – ЛАЦІО

У прямому ефірі чвертьфінал Кубка Італії Мілан – Лаціо у середу, 9 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також трансляція доступна на сервісі OLL.TV.

УСІ ПАРИ 1/4 КУБКА ІТАЛІЇ

Інтер – Рома – 2:0 (8 лютого)

(8 лютого) Мілан – Лаціо – 9 лютого

Ювентус – Сассуоло – 10 лютого

Аталанта – Фіорентина – 10 лютого

1/2 ФІНАЛУ (2 БЕРЕЗНЯ – 20 КВІТНЯ)

Ювентус/Сассуоло – Аталанта/Фіорентіна

Мілан/Лаціо – Інтер

ФІНАЛ – 11 ТРАВНЯ

Дивіться, як напередодні Інтер обіграв Рому 2:0