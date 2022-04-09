Міколенко проти Роналду: коли і де дивитись матч Евертон – Манчестер Юнайтед

Віталій Миколенко битиметься проти Кріштіану Роналду

Сьогодні відбудуться п'ять поєдинків 32 туру чемпіонату Англії. У першому матчі дня Евертон прийматиме Манчестер Юнайтед. Зустріч відбудеться на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Початок – о 19:30.

Де дивитись матч Евертон – Манчестер Юнайтед? Поєдинок у прямому ефірі буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також гра в онлайні буде доступна на OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На їхню думку, явним фаворитом матчу є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу "червоних дияволів" становить 1.81, тоді як на мерсисайдців приймаються ставки за 4.40. Нічия ж оцінюється в 3.90.

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Манчестер Юнайтед відчайдушно намагається зачепитися за топ-четвірку. Роналду та Ко йдуть сьомими, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 4 очки. Це останній шанс МЮ потрапити до головного турніру Європи, оскільки з єврокубків "червоні" вилетіли.

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Евертон переживає непрості часи, борючись за виживання. Підопічні Френка Лемпарда йдуть на 17 місці та випереджають зону вильоту всього на один бал. Форма "ірисок" також жахає – команда програла 9 із 11 останніх матчів в АПЛ.

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Має всі шанси вийти в основі українець Віталій Миколенко. Останні два матчі захисник відіграв від дзвінка до дзвінка і навіть допоміг Евертону заробити пенальті у грі з Бернлі. Усього ж Віталій відіграв уже 8 матчів за Евертон.