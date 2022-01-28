27 січня 12:00 Онлайн
Динамо 1
Буде-Глімт 1
28 січня 16:00
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
30 січня 18:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Миколенко передав нефартовий номер Усику: і варто було обмінюватися подарунками?

Андрій Трофімов
28 січня, 15:59
Гравець Евертона та чемпіон світу з боксу влаштували обмін подарунками, у Миколенка тепер є боксерська рукавичка, а у Усика футболка ліверпульського клубу

Усик та Миколенко обмінялися подарунками / Фото: Колаж: Сьогодні

Віталій Миколенко не встиг як слід адаптуватися в Евертоні, як потрапив у лазарет. У футболіста проблеми зі спиною.

Підтримав гравця збірної України чемпіон світу за версіями WBA super, WBO, IBF Олександр Усик. Він презентував Миколенку боксерську рукавичку. Тепер захиснику буде ще легше відбиватися від форвардів суперника.

Реклама

Віталій у боргу не залишився та подарував боксеру футболку Евертона.

Цікаво, що 19-й номер – невдалий для гравців Евертона. У попередніх футболістів, які виступали з цією цифрою на спині, кар'єра в клубі з Ліверпуля не залагодилася.

Реклама

Раніше ми писали, що Віталій Кличко благав Ентоні Джошуа не відмовлятися від реваншу з Олександром Усиком. Британець подумував взяти відступні та погодитися, щоб Усик та Тайсон Ф'юрі провели об'єднавчий поєдинок.