Металіст, Карпати, Оболонь в боротьбі за Кубок України: пряма трансляція матчів і результати

31 серпня і 1 вересня пройдуть матчі третього раунду Кубка України / Фото: УАФ
Сьогодні, 31 серпня, дев'ятьма матчами стартує третій попередній етап Кубка України. Два поєдинки відбудуться 1 вересня.
На цій стадії турніру не беруть участь представники Прем'єр-ліги. Майже всі матчі можна подивитися безкоштовно на YouTube.
31 серпня
15:00. Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)
16:30. Буковина (Чернівці) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
16:30. Нікополь (Нікополь) – Таврія (Сімферополь)
16:30. Балкани (Зоря) – ВПК-Агро (Вишневе)
17:00. Чернігів (Чернігів) – Альянс (Долина)
18:00. Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
19:00. Карпати (Львів) – Волинь (Луцьк)
19:00. ЛНЗ (Черкаси) – Олімпік (Донецьк)
19:00. Оболонь (Київ) – Полісся (Житомир)
1 вересня
16:30. Скорук (Томаківка) – Металіст (Харків)
17:00. Миколаїв (Миколаїв) – Вовчанськ (Покотилівка)
Дивіться, як пройшли матчі другого попереднього раунду Кубка України