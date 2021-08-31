1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
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Металіст, Карпати, Оболонь в боротьбі за Кубок України: пряма трансляція матчів і результати

Сергій Шаховець
31 серпня, 10:03
22 команди продовжать похід за Кубком України в третьому попередньому раунді

31 серпня і 1 вересня пройдуть матчі третього раунду Кубка України / Фото: УАФ

Сьогодні, 31 серпня, дев'ятьма матчами стартує третій попередній етап Кубка України. Два поєдинки відбудуться 1 вересня.

На цій стадії турніру не беруть участь представники Прем'єр-ліги. Майже всі матчі можна подивитися безкоштовно на YouTube.

31 серпня

15:00. Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)

16:30. Буковина (Чернівці) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

16:30. Нікополь (Нікополь) – Таврія (Сімферополь)

16:30. Балкани (Зоря) – ВПК-Агро (Вишневе)

17:00. Чернігів (Чернігів) – Альянс (Долина)

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18:00. Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

19:00. Карпати (Львів) – Волинь (Луцьк)

19:00. ЛНЗ (Черкаси) – Олімпік (Донецьк)

19:00. Оболонь (Київ) – Полісся (Житомир)

1 вересня

16:30. Скорук (Томаківка) – Металіст (Харків)

17:00. Миколаїв (Миколаїв) – Вовчанськ (Покотилівка)

Дивіться, як пройшли матчі другого попереднього раунду Кубка України

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