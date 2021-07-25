Металіст-1925 – Рух: відео голів та огляд першого матчу харків'ян в УПЛ

Перші три очки для Металіста-1925 в УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні завершився один з матчів чемпіонату України 2021/2022. Металіст-1925 вдало дебютував в УПЛ, обігравши на своєму полі Рух.
Відкрити рахунок господарі зуміли вже на 7-й хвилині. Бандура та Дідик не розібралися у своєму карному майданчику і виклали м'яч на ногу Батюшина. Юрій без проблем вразив порожній кут воріт гостей.
На 35-й хвилині Металіст-1925 подвоїв рахунок. Криськів підібрав м'яч на підступах до чужого майданчика і потужно вистрілив в дальній кут. М'яч від штанги ефектно залетів у ворота.
У першому таймі команди показували рівну гру. Однак господарі куди краще реалізовували свої моменти.
Другий тайм почався з гола Руху. Кузик підібрав м'яч після навісу з флангу, залишив не при справах захисника Металіста і точно пробив у дальній кут воріт Сидоренко.
Рух очікувано захопив ініціативу у другому таймі. Кілька моментів було у Кузика, а також у інших гравців львів'ян, які виходили на заміну.
Втім, Металіст встояв і здобув першу для себе перемогу в УПЛ. Рух же тепер повинен налаштовуватися на поєдинок 2-го туру проти Ворскли. До вашої уваги – огляд матчу на ОСК Металіст:
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
Новини на цю ж тему: