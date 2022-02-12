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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Помста Росії: журналіста, який викрив допінг Валієвої, пригрозили умертвити

Павло Василенко
12 лютого, 19:42
Британського репортера Дункана Маккея закликають приготуватися до повторення долі колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка

За статтю про Валієву погрожують убивством / Фото: Колаж: Сьогодні

Британським журналістам із видання Inside the Games, що першими повідомили про допінг у росіян на Олімпіаді-2022 у Пекіні, загрожують розправою.

Про це повідомляє The Guardian.

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Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Дункан Маккей, один із репортерів, які вивели росіян на чисту воду, каже, що вони отримують погрози в соцмережах.

Один із твітів, адресованих Маккею, був таким: "У вас теж буде позитивний тест, коли ви виявите нові речовини у своєму чаї".

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Це явне посилання на смерть Олександра Литвиненка.

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко помер у Лондоні 23 листопада 2006 року. За версією британської поліції, його отруїли радіоактивним хімічним елементом полоній-210, який йому підмішали до чаю.

/ Фото: Wikipedia

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Коли журналіст відповів, що не п'є чай та уникає готель "Міленіум" (де отруїли Литвиненка), йому написали: "Ви знаєте, що таке банкрутство. Приготуйтеся до цієї дороги".

Каміла Валієва / Фото: Reuters

Нагадаємо, засідання виїзної панелі Спортивного арбітражного суду Лозанни у справі фігуристки РОК Валієвої відбудеться у Пекіні 13 лютого.

Росії загрожує позбавлення олімпійського золота Пекіна-2022, Валієвій – дискваліфікація, а її оточенню – в'язниця.

НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, який іноді називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters