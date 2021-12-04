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Рух --
Ворскла --
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Чорноморець --
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Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
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Ліверпуль --
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Янг Бойз --
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Мессі страждає. Стало відомо, що дратує легенду в Парижі

Любомир Луканюк
4 грудня, 12:38
Аргентинський форвард після гарячої Іспанії не може звикнути до холодної Франції, Ліонелю дискомфортно грати на снігу

Ліонелю поки важко в чемпіонаті Франції / Фото: REUTERS

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі нещодавно отримав "Золотий м'яч". Проте у новому клубі аргентинець ще до кінця не адаптувався.

Його гра у чемпіонаті Франції не вражає. І на те є причина. Про неї повідав колишній одноклубник Мессі по Барселоні Луїс Суарес.

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"Ми з Ліонелем спілкуємося щодня. Про ігри, сім'ю.

Мессі зізнався мені, що дуже страждає, граючи у холод, на снігу. До такої погоди йому важко звикнути", – цитує Суареса Onze.

До речі, головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив чому Мессі дали "Золотий м'яч" у цьому сезоні. "Мессі зіграв вирішальну роль у перемозі збірної Аргентини на Кубку Америки – сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи" , – упевнений Луческу.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі влітку цього року перейшов із Барселони до Парі Сен-Жермен.

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