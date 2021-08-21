Мессі залишив Париж і повернувся в Барселону

Ліонель Мессі з дружиною і дітьми в літаку / Фото: Instagram

Не встиг Мессі укласти контракт з ПСЖ, як повернувся до Каталонії.

Ліонеля і його сім'ю сфотографували в аеропорту Барселони.

Правда, це зовсім не означає, що аргентинець побив горшки з парижанами.

Разом з дружиною і трьома дітьми Мессі прилетів зі столиці Франції до Каталонії, щоб провести там вікенд.

Тим часом ПСЖ в чемпіонаті Франції без Ліонеля обіграв у гостях Брест 4:2.

Мессі не включили до заявки на цю гру, оскільки він ще не готовий функціонально. Ось йому і дозволили злітати в Барселону.

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Додамо, що проти Бреста у ПСЖ не грали й інші зірки клубу – Неймар, Рамос, Доннарумма. Тож Мессі – не один такий "прогульник".

Ліонель Мессі в ПСЖ / Фото: Instagram

Очікується, що Мессі дебютує за ПСЖ в матчі з Реймсом 29 серпня.

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