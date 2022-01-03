Мессі готує втечу з ПСЖ – у цьому йому допоможе Бекхем

Мессі може перейти в клуб Бекхема / Фото: REUTERS

За інформацією Marca, Інтер Маямі запропонує Мессі контракт у 2023 році. Чутки з'явилися після того, як Мессі купив нерухомість у Маямі.

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Поки що Мессі перебуває на карантині, оскільки повернувся після різдвяної відпустки з коронавірусом.

Наразі Мессі перебуває у своєму будинку в Аргентині. Футболіст не зможе повернутися до Парижа, доки не отримає негативного результату тесту. Зазначається, що Лео не має жодних симптомів.

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Аргентинець, поряд з Бернатом, Ріко та Бітумазалою, є одним із чотирьох футболістів команди Почеттіно, який отримав позитивний тест на COVID-19.

Він пропустить матч Кубка Іспанії проти Ванна та, ймовірно, поєдинок Ліги 1 проти Ліона. У поточному сезоні Мессі провів за ПСЖ 16 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів та зробив 5 асистів.

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Раніше коронавірус був виявлений у Олександра Зінченка. Щоправда, відсутність українця у складі не завадила Манчестер Сіті отримати вольову перемогу над Арсеналом 2:1 та зміцнити лідерство в АПЛ.

Також днями коронавірусом заразився Андрій Шевченко – колишній наставник Зінченка зі збірної України, а нині коуч італійської Дженоа.