Мессі – безробітний. Барселона офіційно оголосила про розставання з легендою футболу

34-річний аргентинський нападник офіційно став вільним агентом і дістанеться своєму новому клубу безкоштовно

Мессі покинув "Барселону". Фото Reuters

Каталонська Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про розставання з аргентинським нападником Ліонелем Мессі.

34-річний футболіст покинув іспанський клуб на правах вільного агента після закінчення терміну контракту. Клуб не зміг укласти нову угоду з Ліонелем через фінансові правила чемпіонату Іспанії.

Грізманн і Мессі, Барселона / Фото: Reuters

"Незважаючи на те, що ФК Барселона і Ліонель Мессі досягли угоди підписати новий контракт і мали намір зробити це сьогодні, цього не станеться через перешкоди фінансового та структурного характеру (регламент чемпіонату Іспанії з футболу)", – йдеться на сайті клубу.

Нагадаємо, Мессі дебютував за основну команду Барселони 16 листопада 2003 року в товариській грі проти Порту. Протягом усієї кар'єри Ліонель захищав кольори каталонців.

Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Pablo Morano

З Барселоною Мессі 10 разів став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.