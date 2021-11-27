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Динамо --
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Львів --
Ворскла --
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"Мене трусило. Дихати не могла!" З українською біатлоністкою коїлося незрозуміле

Олег Люлька
27 листопада, 18:44
Виступаючи з незрозумілою хворобою, Анастасія Меркушина посіла 71-й рядок в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Естерсунді

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

У першій гонці Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді Анастасія Меркушина не лише переплутала прапори України та Швеції, але ще й результат показала не найкращий – 71-й рядок із трьома промахами і шістьма хвилинами відставання від переможниці в індивідуалці.

Що ж сталося зі срібною призеркою ЧС-2017?

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"Промахи? Можливо, я якось неправильно підійшла, бо мене дуже затрусило".

"Справа в тому, що буквально п'ять днів тому я підхопила якусь застуду чи щось таке. У мене просто забитий ніс і я дихати не можу. Я сподівалася, що буде краще, але такий результат видався. Я просто навіть бігти не могла – мені не вистачало кисню".

"Усе ж я розраховувала, що буде краще, все-таки температури не було. На тренуваннях я все нормально роблю, ніде нічого не пропускаю, але коли побігла, то відчула, що я не можу".

ТАК У ЧОМУ ПРИЧИНА?

26-річна Анастасія Меркушина не може дати відповіді на це запитання.

"Знаєте, я перфекціоністка і вважаю, що в підготовці було багато негативних моментів. Багато чого не встигла, скажімо так. Я не задоволена тим, як підійшла до сезону. А можливо, вся справа в тім, що це лише перший старт, і мені потрібно трохи розбігтися – і все буде краще", – наводить слова Меркушиної Суспільне.

Нагадаємо, що головною подією зимового сезону буде Олімпіада-2022 у Пекіні – біатлонні перегони ОІ відбудуться з 5 по 19 лютого.

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