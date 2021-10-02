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"Дрібнувата! Я б не брав": Ломаченко розчарував уловом на кордоні з Румунією

Олег Люлька
2 жовтня, 18:17
Перед початком підготовки до поєдинку з африканцем Річардом Коммі Василь Ломаченко влаштував полювання на судаків

Ломаченко після риболовлі / Фото: Instagram

Після повернення з Лондона, де Василь Ломаченко вболівав за Олександра Усика в бою з Ентоні Джошуа, знаменитий український боксер-легковаговик відправився на риболовлю.

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Полювання на рибу Ломаченко з друзями влаштували у Вилковому, на кордоні з Румунією.

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Уловом Ломаченко похвалився в Instagram.

"Клас – судачок, з нього пельмені – смечненні", "Смачної юшки", – написали під фото одні фоловери Ломаченка.

"Дрібнувата! Я б не брав!", "Ми теж таких випускаємо", – пожурили Ломаченка інші його підписники.

Відзначимо, що вже 11 грудня на Ломаченка чекає наступний бій – вперше в кар'єрі на профі-рингу Василь битиметься з представником Африки, Річардом Коммі з Гани на прізвисько Термінатор.

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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