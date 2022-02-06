6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади після 6 лютого

Андрій Трофімов
6 лютого, 18:35
Після стартових днів Ігор у Пекіні у медальному заліку лідирує Норвегія, Україна поки що без нагород

Норвежці - лідери медального заліку / Фото: Reuters

У неділю, 6 лютого, Норвегія не виграла жодного золота на зимових Іграх-2022, проте у медальному заліку Олімпіади продовжує посідати перший рядок. У спину їй дихає Швеція.

Читайте також: Усі медалісти Олімпіади 6 лютого

Реклама

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ОЛІМПІАДИ

В Олімпійських іграх 2022 бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

Змагання у Пекіні триватимуть до 20 лютого. Україна сподівається на медалі у біатлоні та фристайлі.