Медальний залік Олімпіади після 6 лютого

Норвежці - лідери медального заліку / Фото: Reuters

У неділю, 6 лютого, Норвегія не виграла жодного золота на зимових Іграх-2022, проте у медальному заліку Олімпіади продовжує посідати перший рядок. У спину їй дихає Швеція.

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МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ОЛІМПІАДИ

В Олімпійських іграх 2022 бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

Змагання у Пекіні триватимуть до 20 лютого. Україна сподівається на медалі у біатлоні та фристайлі.