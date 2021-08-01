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Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялась

1 серпня, 17:57

Олег Люлька

Завдяки срібній нагороді, яку у плаванні здобув Михайло Романчук, збірна України в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо піднялася з 65-ї на 56-у сходинку

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Після змагань, що відбулися в неділю, 1 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 50 нагород – 23 золоті, 14 срібних і 13 бронзових.

Україна, у якої після п'яти бронзовых нагород завдяки плавцеві Михайлові Романчуку з'явилося перше "срібло", тепер уже перебуває в середині не сьомого, а шостого десятка – на 56-му рядку.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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МісцеКраїнаУсього
1 Китай23141350
2 США20231659
3 Японія175931
4 Австралія1431431
5 ОКР12191344
6 Велика Британія10101232
7 Франція510621
8 Південна Корея54817
9 Італія481527
10 Нідерланди47617
11 Німеччина441119
12 Нова Зеландія43411
13 Чехія4318
14 Канада34714
15 Швейцарія34512
16 Хорватія3227
17 Бразилія23510
18 Китайський Тайбей2349
19 Угорщина2226
20 Словенія2114
20 Еквадор2002
Косово2002
Катар2002
24 Іспанія1337
25 Грузія1315
26 Румунія1304
Швеція1304
Венесуела1304
29 Гонконг1203
ПАР1203
Словаччина1203
32 Австрія1135
33 Данія0123
Сербія1124
35 Бельгія1113
Ямайка1113
Норвегія1113
38 Польща1102
Туніс1102
40 Ірландія1023
Ізраїль1023
Туреччина1023
43 Білорусь1012
Естонія1012
Фіджі1012
Узбекистан1012
47 Бермуди1001
Ефіопія1001
Греція1001
Іран1001
Латвія1001
Філіппіни1001
Таїланд1001
54 Колумбія0213
55 Домініканська Республіка0202
56УКРАЇНА0156
57 Індонезія0123
Монголія0123
59 Куба0112
Індія0112
Португалія0112
Сан-Марино0112
Уганда0112
64 Болгарія0101
Йорданія0101
Північна Македонія0101
Туркменістан0101
68 Казахстан0033
Мексика0033
70 Азербайджан0022
Єгипет0022
72 Аргентина0011
Фінляндія0011
Кот-д'Івуар0011
Кувейт0011
Малайзія0011
Усього (76 команд)179177208564

Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем / Фото: Getty Images

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Олімпіада-2020 Михайло Романчук медальний залік Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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