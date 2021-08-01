Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялась

Завдяки срібній нагороді, яку у плаванні здобув Михайло Романчук, збірна України в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо піднялася з 65-ї на 56-у сходинку

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Після змагань, що відбулися в неділю, 1 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 50 нагород – 23 золоті, 14 срібних і 13 бронзових.

Україна, у якої після п'яти бронзовых нагород завдяки плавцеві Михайлові Романчуку з'явилося перше "срібло", тепер уже перебуває в середині не сьомого, а шостого десятка – на 56-му рядку.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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