Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялась
1 серпня, 17:57
Олег Люлька
Завдяки срібній нагороді, яку у плаванні здобув Михайло Романчук, збірна України в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо піднялася з 65-ї на 56-у сходинку
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
Після змагань, що відбулися в неділю, 1 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 50 нагород – 23 золоті, 14 срібних і 13 бронзових.
Україна, у якої після п'яти бронзовых нагород завдяки плавцеві Михайлові Романчуку з'явилося перше "срібло", тепер уже перебуває в середині не сьомого, а шостого десятка – на 56-му рядку.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
|Місце
|Країна
|Усього
|1
| Китай
|23
|14
|13
|50
|2
| США
|20
|23
|16
|59
|3
| Японія
|17
|5
|9
|31
|4
| Австралія
|14
|3
|14
|31
|5
| ОКР
|12
|19
|13
|44
|6
| Велика Британія
|10
|10
|12
|32
|7
| Франція
|5
|10
|6
|21
|8
| Південна Корея
|5
|4
|8
|17
|9
| Італія
|4
|8
|15
|27
|10
| Нідерланди
|4
|7
|6
|17
|11
| Німеччина
|4
|4
|11
|19
|12
| Нова Зеландія
|4
|3
|4
|11
|13
| Чехія
|4
|3
|1
|8
|14
| Канада
|3
|4
|7
|14
|15
| Швейцарія
|3
|4
|5
|12
|16
| Хорватія
|3
|2
|2
|7
|17
| Бразилія
|2
|3
|5
|10
|18
| Китайський Тайбей
|2
|3
|4
|9
|19
| Угорщина
|2
|2
|2
|6
|20
| Словенія
|2
|1
|1
|4
|20
| Еквадор
|2
|0
|0
|2
| Косово
|2
|0
|0
|2
| Катар
|2
|0
|0
|2
|24
| Іспанія
|1
|3
|3
|7
|25
| Грузія
|1
|3
|1
|5
|26
| Румунія
|1
|3
|0
|4
| Швеція
|1
|3
|0
|4
| Венесуела
|1
|3
|0
|4
|29
| Гонконг
|1
|2
|0
|3
| ПАР
|1
|2
|0
|3
| Словаччина
|1
|2
|0
|3
|32
| Австрія
|1
|1
|3
|5
|33
| Данія
|0
|1
|2
|3
| Сербія
|1
|1
|2
|4
|35
| Бельгія
|1
|1
|1
|3
| Ямайка
|1
|1
|1
|3
| Норвегія
|1
|1
|1
|3
|38
| Польща
|1
|1
|0
|2
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|40
| Ірландія
|1
|0
|2
|3
| Ізраїль
|1
|0
|2
|3
| Туреччина
|1
|0
|2
|3
|43
| Білорусь
|1
|0
|1
|2
| Естонія
|1
|0
|1
|2
| Фіджі
|1
|0
|1
|2
| Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|47
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
| Ефіопія
|1
|0
|0
|1
| Греція
|1
|0
|0
|1
| Іран
|1
|0
|0
|1
| Латвія
|1
|0
|0
|1
| Філіппіни
|1
|0
|0
|1
| Таїланд
|1
|0
|0
|1
|54
| Колумбія
|0
|2
|1
|3
|55
| Домініканська Республіка
|0
|2
|0
|2
|56
|УКРАЇНА
|0
|1
|5
|6
|57
| Індонезія
|0
|1
|2
|3
| Монголія
|0
|1
|2
|3
|59
| Куба
|0
|1
|1
|2
| Індія
|0
|1
|1
|2
| Португалія
|0
|1
|1
|2
| Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
| Уганда
|0
|1
|1
|2
|64
| Болгарія
|0
|1
|0
|1
| Йорданія
|0
|1
|0
|1
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
| Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|68
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
| Мексика
|0
|0
|3
|3
|70
| Азербайджан
|0
|0
|2
|2
| Єгипет
|0
|0
|2
|2
|72
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
| Фінляндія
|0
|0
|1
|1
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
| Малайзія
|0
|0
|1
|1
|Усього (76 команд)
|179
|177
|208
|564
Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем / Фото: Getty Images
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