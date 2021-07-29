Змінити мову на: RU Перейти до новин

Медальний залік Олімпіади-2020 після шостого дня

29 липня, 17:16

Сергій Шаховець

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 17 комплектів нагород у 8 видах спорту. Україна сьогодні виграла четверту бронзу

Михайло Романчук став бронзовим призером Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Після шести днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку займає 54-е місце. Лідирує в рейтингу Китай, а слідом за нею йдуть США і Японія. Раніше ми писали про головний звукововий супровод літа в Токіо – концерти цикад. Історія з Японії.

Реклама

Медальний залік Олімпіади-2020 на 29 липня:

МісцеКраїназолотосріблобронзавсього
1 Китай146929
2 США13141037
3 Японія134522
4 ОКР811827
5 Австралія821020
6 Велика Британія57618
7 Південна Корея42511
8 Німеччина33612
9 Франція3339
10 Італія27918
11 Нідерланди27413
12 Канада23510
13 Угорщина2125
14 Словенія2114
15 Хорватія2013
16 Косово2002
17 Швейцарія1326
18 Румунія1304
19 Тайвань1236
20 Бразилія1225
21 Нова Зеландія1214
21 Чехія1214
23 Грузія1203
24 Сербія1124
25 Австрія1113
26 Гонконг1102
26 Туніс1102
28 Ірландія1012
28 Узбекистан1012
28 Естонія1012
31 Бермуди1001
31 Іран1001
31 Латвія1001
31 Норвегія1001
31 Словаччина1001
31 Таїланд1001
31 Фіджі1001
31 Філіппіни1001
31 Еквадор1001
40 Іспанія0213
41 ПАР0202
42 Індонезія0123
42 Монголія0123
44 Бельгія0112
44 Данія0112
46 Болгарія0101
46 Венесуела0101
46 Йорданія0101
46 Індія0101
46 Колумбія0101
46 Польща0101
46 Північна Македонія0101
46 Туркменія0101
54 Україна0044
55 Казахстан0033
56 Єгипет0022
56 Мексика0022
56 Туреччина0022
59 Аргентина0011
59 Ізраїль0011
59 Кот-д'Івуар0011
59 Куба0011
59 Кувейт0011
59 Сан-Марино0011
59 Фінляндія0011
всього107107125339

Новини на цю ж тему:
Олімпійські ігри Олімпіада-2020 медальний залік Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама