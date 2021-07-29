Медальний залік Олімпіади-2020 після шостого дня
29 липня, 17:16
Сергій Шаховець
У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 17 комплектів нагород у 8 видах спорту. Україна сьогодні виграла четверту бронзу
Михайло Романчук став бронзовим призером Олімпіади-2020 / Фото: Reuters
Після шести днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку займає 54-е місце. Лідирує в рейтингу Китай, а слідом за нею йдуть США і Японія. Раніше ми писали про головний звукововий супровод літа в Токіо – концерти цикад. Історія з Японії.
Медальний залік Олімпіади-2020 на 29 липня:
|Місце
|Країна
|золото
|срібло
|бронза
|всього
|1
| Китай
|14
|6
|9
|29
|2
| США
|13
|14
|10
|37
|3
| Японія
|13
|4
|5
|22
|4
| ОКР
|8
|11
|8
|27
|5
| Австралія
|8
|2
|10
|20
|6
| Велика Британія
|5
|7
|6
|18
|7
| Південна Корея
|4
|2
|5
|11
|8
| Німеччина
|3
|3
|6
|12
|9
| Франція
|3
|3
|3
|9
|10
| Італія
|2
|7
|9
|18
|11
| Нідерланди
|2
|7
|4
|13
|12
| Канада
|2
|3
|5
|10
|13
| Угорщина
|2
|1
|2
|5
|14
| Словенія
|2
|1
|1
|4
|15
| Хорватія
|2
|0
|1
|3
|16
| Косово
|2
|0
|0
|2
|17
| Швейцарія
|1
|3
|2
|6
|18
| Румунія
|1
|3
|0
|4
|19
| Тайвань
|1
|2
|3
|6
|20
| Бразилія
|1
|2
|2
|5
|21
| Нова Зеландія
|1
|2
|1
|4
|21
| Чехія
|1
|2
|1
|4
|23
| Грузія
|1
|2
|0
|3
|24
| Сербія
|1
|1
|2
|4
|25
| Австрія
|1
|1
|1
|3
|26
| Гонконг
|1
|1
|0
|2
|26
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|28
| Ірландія
|1
|0
|1
|2
|28
| Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
| Естонія
|1
|0
|1
|2
|31
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
|31
| Іран
|1
|0
|0
|1
|31
| Латвія
|1
|0
|0
|1
|31
| Норвегія
|1
|0
|0
|1
|31
| Словаччина
|1
|0
|0
|1
|31
| Таїланд
|1
|0
|0
|1
|31
| Фіджі
|1
|0
|0
|1
|31
| Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|31
| Еквадор
|1
|0
|0
|1
|40
| Іспанія
|0
|2
|1
|3
|41
| ПАР
|0
|2
|0
|2
|42
| Індонезія
|0
|1
|2
|3
|42
| Монголія
|0
|1
|2
|3
|44
| Бельгія
|0
|1
|1
|2
|44
| Данія
|0
|1
|1
|2
|46
| Болгарія
|0
|1
|0
|1
|46
| Венесуела
|0
|1
|0
|1
|46
| Йорданія
|0
|1
|0
|1
|46
| Індія
|0
|1
|0
|1
|46
| Колумбія
|0
|1
|0
|1
|46
| Польща
|0
|1
|0
|1
|46
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|46
| Туркменія
|0
|1
|0
|1
|54
| Україна
|0
|0
|4
|4
|55
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|56
| Єгипет
|0
|0
|2
|2
|56
| Мексика
|0
|0
|2
|2
|56
| Туреччина
|0
|0
|2
|2
|59
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
|59
| Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|59
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|59
| Куба
|0
|0
|1
|1
|59
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|59
| Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|59
| Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|всього
|107
|107
|125
|339