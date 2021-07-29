Медальний залік Олімпіади-2020 після шостого дня

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 17 комплектів нагород у 8 видах спорту. Україна сьогодні виграла четверту бронзу

Михайло Романчук став бронзовим призером Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Після шести днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку займає 54-е місце. Лідирує в рейтингу Китай, а слідом за нею йдуть США і Японія. Раніше ми писали про головний звукововий супровод літа в Токіо – концерти цикад. Історія з Японії.

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Медальний залік Олімпіади-2020 на 29 липня:

Місце Країна золото срібло бронза всього 1 Китай 14 6 9 29 2 США 13 14 10 37 3 Японія 13 4 5 22 4 ОКР 8 11 8 27 5 Австралія 8 2 10 20 6 Велика Британія 5 7 6 18 7 Південна Корея 4 2 5 11 8 Німеччина 3 3 6 12 9 Франція 3 3 3 9 10 Італія 2 7 9 18 11 Нідерланди 2 7 4 13 12 Канада 2 3 5 10 13 Угорщина 2 1 2 5 14 Словенія 2 1 1 4 15 Хорватія 2 0 1 3 16 Косово 2 0 0 2 17 Швейцарія 1 3 2 6 18 Румунія 1 3 0 4 19 Тайвань 1 2 3 6 20 Бразилія 1 2 2 5 21 Нова Зеландія 1 2 1 4 21 Чехія 1 2 1 4 23 Грузія 1 2 0 3 24 Сербія 1 1 2 4 25 Австрія 1 1 1 3 26 Гонконг 1 1 0 2 26 Туніс 1 1 0 2 28 Ірландія 1 0 1 2 28 Узбекистан 1 0 1 2 28 Естонія 1 0 1 2 31 Бермуди 1 0 0 1 31 Іран 1 0 0 1 31 Латвія 1 0 0 1 31 Норвегія 1 0 0 1 31 Словаччина 1 0 0 1 31 Таїланд 1 0 0 1 31 Фіджі 1 0 0 1 31 Філіппіни 1 0 0 1 31 Еквадор 1 0 0 1 40 Іспанія 0 2 1 3 41 ПАР 0 2 0 2 42 Індонезія 0 1 2 3 42 Монголія 0 1 2 3 44 Бельгія 0 1 1 2 44 Данія 0 1 1 2 46 Болгарія 0 1 0 1 46 Венесуела 0 1 0 1 46 Йорданія 0 1 0 1 46 Індія 0 1 0 1 46 Колумбія 0 1 0 1 46 Польща 0 1 0 1 46 Північна Македонія 0 1 0 1 46 Туркменія 0 1 0 1 54 Україна 0 0 4 4 55 Казахстан 0 0 3 3 56 Єгипет 0 0 2 2 56 Мексика 0 0 2 2 56 Туреччина 0 0 2 2 59 Аргентина 0 0 1 1 59 Ізраїль 0 0 1 1 59 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 59 Куба 0 0 1 1 59 Кувейт 0 0 1 1 59 Сан-Марино 0 0 1 1 59 Фінляндія 0 0 1 1 всього 107 107 125 339