22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Майк Тайсон побив Бербіка у Лас-Вегасі. Дивіться, як це було

Любомир Луканюк
22 листопада, 12:03
Цього дня Майк Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу у надважкій вазі. Він нокаутував Тревора Бербіка

Тайсон нокаутував чемпіона у другому раунді / Фото: Getty Images

Рівно 35 років сталася подія, яка назавжди увійшла до історії світового боксу. 22 листопада 1986 року в Лас-Вегасі в ринг вийшли чинний чемпіон світу за версією WBC Тревор Бербік та претендент Майк Тайсон.

Читайте також: Секс, гроші та трава: ТОП-10 скандалів Майка Тайсона

Реклама

У першому раунді Бербік пропустив кілька жорстких ударів і з атаки перейшов у захист. Наприкінці раунду Тайсон пробив лівий боковий і Бербік насилу дотерпів до гонгу.

На початку другого раунду Майк знову пішов різко вперед і відправив чемпіона в нокдаун. Претендент не зменшував обертів, правий аперкот і лівий хук змусили Тревора втратити почуття орієнтації. Він важко підвівся, але невпевнено стояв на ногах. Рефері зупинив бій.

Реклама

Майк встановив світовий рекорд. У 20 років він став наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі.

За цей бій Тайсон заробив 1,5 млн. доларів, а Бербік – 2,1 млн. доларів.

Раніше ми писали, що Майк Тайсон займався сексом перед боєм, щоб не вбити суперника.