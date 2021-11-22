Майк Тайсон побив Бербіка у Лас-Вегасі. Дивіться, як це було

Тайсон нокаутував чемпіона у другому раунді / Фото: Getty Images

Рівно 35 років сталася подія, яка назавжди увійшла до історії світового боксу. 22 листопада 1986 року в Лас-Вегасі в ринг вийшли чинний чемпіон світу за версією WBC Тревор Бербік та претендент Майк Тайсон.

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У першому раунді Бербік пропустив кілька жорстких ударів і з атаки перейшов у захист. Наприкінці раунду Тайсон пробив лівий боковий і Бербік насилу дотерпів до гонгу.

На початку другого раунду Майк знову пішов різко вперед і відправив чемпіона в нокдаун. Претендент не зменшував обертів, правий аперкот і лівий хук змусили Тревора втратити почуття орієнтації. Він важко підвівся, але невпевнено стояв на ногах. Рефері зупинив бій.

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Майк встановив світовий рекорд. У 20 років він став наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі.

За цей бій Тайсон заробив 1,5 млн. доларів, а Бербік – 2,1 млн. доларів.

Раніше ми писали, що Майк Тайсон займався сексом перед боєм, щоб не вбити суперника.