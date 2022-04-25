Матч Шахтаря заборонили показувати у прямій трансляції. Усьому виною – турки

Донецький Шахтар підтримав 4-річну Алісу з Маріуполя / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар проведе свій четвертий благодійний поєдинок у рамках туру Shakhtar Global Tour For Peace . Суперником команди Роберто Де Дзербі стане турецький клуб Антальяспор .

Матч розпочнеться о 20:30 на "Анталії Арена", його у прямому ефірі мав показати телеканал Футбол. Втім, "гірники" повідомили, що гра не транслюватиметься в онлайні.

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Причиною стала заборона від Федерації футболу Туреччини на показ гри у прямій трансляції. Організація наклала бан через те, що паралельно відбудуться дві гри місцевого чемпіонату. На 20:30 також призначено поєдинки Бешикташ – Касимпаша та Сівасспор – Аланьяспор.

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До слова, у складі Антальяспора нині виступають два екс-гравці донеччан – хавбек Фернандо, а також найкращий бомбардир в історії Шахтаря Луїс Адріано. Раніше донеччани поступилися Олімпіакосу та Фенербахче у благодійних поєдинках (по 0:1), а також здолали Лехію (3:2).

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Нагадаємо, що всі гроші реалізації квитків та реклами на благодійні матчі будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам, а також на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.