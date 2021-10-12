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Марадона в ліжку з 16-річною кубинкою, фалоімітатор: скандальне відео

Андрій Трофімов
12 жовтня, 16:47
Легендарний аргентинець приїздив на Кубу нібито лікувати наркозалежність, а насправді розважався з місцевою неповнолітньою дівчиною

Марадона з юною Мавіс / Фото: Колаж: Сьогодні

Менш ніж за рік після смерті 60-річного Дієго Марадони в Мережі з'явилося відео, як легендарний аргентинець 2000-гопроводив час на Кубі з місцевою дівчиною Мавіс Альварес, якій тоді було 16 років.

Самому Марадоні тоді було 40.

У той час диктатура Фіделя Кастро забороняла громадянам острова спілкуватися з іноземцями. Однак другові Марадони, Карлосу Ферро Вієрі, вдалося переконати юну кубинку Мавіс Альварес прийти на зустріч із зіркою футболу в готелі міста Варадеро.

Марадона саме шукав нових стосунків, оскільки підозрював у зраді свою кохану – колишню офіціантку Лору Сибіллу.

Як повідомляє Infobae, Мавіс вразила Марадону. І у них зав'язалися стосунки. Вони зустрічалися в кубинському реабілітаційному центрі, куди Марадона приїздив нібито лікувати свою наркозалежність, а насправді вживав там наркотики сам і підсадив на них дівчину.

Що ж показано на відео?

На одному з фрагментів можна побачити, як 16-річна Мавіс Альварес співає і танцює в кімнаті, прикрашеній аргентинським прапором. Оператором виступав сам Марадона. В іншій частині відео футболіст і дівчина налаштовують камеру, щоб знімати себе на ліжку.

Також можна побачити, як Гільєрмо Коппола, тодішній менеджер Марадони, дістає з-за спини фалоімітатор і використовує його як мікрофон, звертаючись до Дієго.

Нині тій 16-річній кубинці Мавіс Альварес – 37. За її словами, Марадона вивіз її до Аргентини з Куби без дозволу батьків, змусив збільшити груди і підсадив на наркотики. Вона досі страждає через пережите.

"Дієго познайомив мене з наркотиками, коли мені було 16 років. Це була найбільша помилка в моєму житті. Я намагалася кинути вживати кокаїн, але не змогла. Все йшло по спіралі, і, кинувши наркотики, я знайшла прихисток в алкоголі. Після всіх цих років мені соромно за себе. Я була симпатичною дівчиною, а він – багатим іноземцем. Він вибрав мене, а я не змогла сказати ні", – каже Альварес.

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