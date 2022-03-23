Манчестер Юнайтед прямим текстом назвав, хто вбиває українців

Олександра Кукіна розстріляли російські окупанти / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Активний уболівальник "червоних дияволів" Олександр Кукін загинув від куль рашистів. На згадку про свого відданого вболівальника Манчестер Юнайтед опублікував заяву на своєму офіційному сайті.

У ньому йдеться, що всіма улюблений уболівальник Юнайтед загинув після того, як російські війська обстріляли його машину.

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Слід зазначити, що у початковому варіанті клуб вжив обтічне формулювання "опозиційні сили", але потім виправив на коректне – "російські війська".

Нагадаємо, що 3 березня Кукіна було вбито солдатами РФ. Він намагався вивезти свою сім'ю у безпечне місце з території, яку захопили російські терористи.

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Внаслідок обстрілу Олександр не вижив, а його дружина та донька отримали поранення. Нині вони перебувають у лікарні, а Манчестер Юнайтед розглядає варіанти допомоги сім'ї свого фаната.

Фан-клуб Kyiv Reds був створений у 2002 році, і Олександр Кукін відіграв велику роль у його створенні.