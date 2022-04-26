Манчестер Сіті – Реал: онлайн українського півфіналу Ліги чемпіонів

Зінченко vs Лунін / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 квітня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті грає проти Реала.

В Україні інтерес до поєдинку буде підвищеним, адже у складі обох команд є гравці нашої національної збірної. За англійців виступає Олександр Зінченко, у складі іспанців – Андрій Лунін.

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Матч МанСіті – Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ми проведемо текстову трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів.

Історія протистояння

У єврокубках команди шість разів грали між собою. І наразі абсолютний паритет.

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18.09.2012. Реал – Мансіті – 3:2 (груповий етап)

(груповий етап) 21.11.2012. МанСіті – Реал – 1:1 (груповий етап)

(груповий етап) 26.04.2016. МанСіті – Реал – 0:0 (півфінал)

(півфінал) 04.05.2016. Реал – Мансіті – 1:0 (півфінал)

(півфінал) 26.02.2020. Реал – Мансіті – 1:2 (1/8 фіналу)

(1/8 фіналу) 07.08.2020. МанСіті – Реал – 2:1 (1/8 фіналу)

Шлях у півфінал

Британці завдяки мінімальній домашній перемозі пройшли Атлетіко – 1:0 та 0:0.

А ось Реал лише у додатковий час врятував матч із Челсі – 3:1 (в гостях) та 2:3 (вдома).

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Цитати тренерів

Карло Анчелотті, головний тренер Реала:

"Команда має зіграти компактно в обороні. Завтра дуже велике значення матиме захист. Коли м'яч у МанСіті, нам треба буде захищатися, а не просто стежити за м'ячем. Але коли ми отримаємо володіння, необхідно мати клас свого нападу.

Ми не можемо назвати успіхом вихід до півфіналу, успіхом буде фінал, але для цього треба пройти "Манчестер Сіті".

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:

"Є історія, її не змінити, але футбол – це гра з м'ячем 11 на 11. Багато хороших команд уже вибули, колись ми теж не дійдемо до цієї стадії. Я сказав гравцям насолоджуватися моментом, тому що це честь. Звичайно, все хочуть вийти до фіналу, але все вирішать гравці. У футбол грають футболісти, я не можу перемогти у цій грі".

Рекорд

Пеп Гвардіола досяг унікального досягнення. Він вдев'яте дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів як тренер і встановив рекорд серед тренерів в історії турніру. Карло Анчелотті вісім разів сягав 1/2 фіналу.

Гвардіола з Барселоною вигравав Ліги чемпіонів двічі – 2008/09, 2010/11.

Анчелотті тричі брав з трофей: з Міланом – 2002/03, 2006/07 та Реалом – 2013/2014.

Чому МанСіті може виграти ЛЧ

"У Європі не так багато команд, які здатні впоратися з комбінаційною грою та постійним пресингом у виконанні МанСіті. Глибині складу "городян" може позаздрити будь-який клуб, а їхня жага вперше виграти Лігу чемпіонів стає тільки більшою" , – вважає офсайт УЄФА.

Чому Реал може виграти ЛЧ

"Якщо мадридці всупереч очікуванням змогли перевернути хід протистояння з ПСЖ і потім вистояти під потужним натиском Челсі, то для них немає нічого неможливого. Модрич, як і раніше, грамотно диригує грою. Все вказує на те, що 13-разові володарі трофею цього року можуть поповнити свою найбагатшу колекцію", – вважають в УЄФА.

Хто фаворит

Англійці, найімовірніше, гратиме у фіналі. Такі прогнози дають букмекери. Котирування на матч: перемога Манчестер сіті – 1.50, нічия – 4.70, перемога Реала – 6.40.

Коефіцієнт на прохід: Мансіті – 1.39, Реал – 2.70.

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

Що далі

Переможець цієї пари у фіналі зіграє з найкращою командою у парі Ліверпуль – Вільярреал.