Манчестер Сіті – Реал: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Зінченко готовий зробити крок у фінал Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Сьогодні на арені "Сіті оф Манчестер" – перший півфінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті проти Реалу. Битва двох команд, які завжди є серед претендентів на головний клубний трофей Європи. Але цього сезону, один із клубів так і не доїде до Парижа, де відбудеться фінал.

Коли матч. Гра МанСіті та Реала пройде 26 квітня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Реалвже йде на нашому сайті.

Крім того, поєдинок Ліги чемпіонів можна переглянути через додаток Megogo.

Хто переможець. Аналітики букмекерських контор вважають англійський клуб фаворитом цього протистояння. Ось які котирування на майбутній матч: перемога Манчестер Cіті - 1.50, нічия – 4.70, перемога Реала – 6.40.

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Коефіцієнт на прохід: МанCіті – 1.39, Реал – 2.70.

Дивіться, як Манчестер Сіті готувався до матчу:

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Дивіться, як Реал готувався до матчу: