Манчестер Сіті – Атлетіко: онлайн матчі Ліги чемпіонів

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У вівторок, 5 квітня, буде зіграно перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті на своєму полі приймає Атлетіко.

Після трьох поспіль вильотів до 1/4 фіналу МанСіті минулого року подолав цей бар'єр. Атлетіко не пробивався далі за чвертьфінал із сезону 2016/17.

Вражаюча перемога над МЮ забезпечила мадридцям другий чвертьфінал за три роки. Загалом у Атлетіко три перемоги на цій стадії Ліги чемпіонів, у Сіті – дві.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку на Туманному Альбіоні.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – АТЛЕТИКО

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Історія протистояння

Цього сезону МанСіті та Атлетіко склали єдину пару 1/4 фіналу, в якій команди ще між собою не зустрічалися.

Це також єдина пара, в якій немає жодного переможця Ліги чемпіонів/Кубка чемпіонів.

Цитати тренерів

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:

"Люди не цілком правильно оцінюють гру команди Дієго Сімеоне. Вона значно більш атакуюча, ніж прийнято вважати. Сімеоне прагне уникати ризику при розвитку атак, але його команда дуже гарна біля чужих воріт. Дуже радісно та приємно перебувати на цій стадії сезону. Щосезону у квітні-травні ми боремося за трофеї, а відбувається так тому, що ми добре робили свою роботу раніше. З іншого боку, пара поганих результатів на цій стадії сезону, і ось уже ти лишаєшся ні з чим".

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко:

"Манчестер Сіті більше діє позиційно, вони добре організують гру у всіх лініях. Ми повинні додати і показати ще якіснішу гру. Що мені найбільше подобається в МанСіті, то це зусилля, які вони докладають, щоб повернути м'яч. Таке ставлення хоче бачити кожен тренер.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають англійський клуб фаворитом цієї пари. Котирування на прохід Манчестер Сіті – 1.24, на прохід Атлетіко – 4.35.

Щодо сьогоднішнього матчу, то тут ситуація така: коефіцієнт на перемогу МанСіті – 1.32, на нічию – 5.20, на перемогу Атлетіко – 11.50.

Де дивитись

В Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Megogo.

Коли матч у відповідь

У Мадриді команди зустрінуться 13 квітня.

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: за рівного рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.