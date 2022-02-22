Мамкин історик та реінкарнація Гітлера: Зозуля не добирав слів на адресу Путіна

Зозуля відреагував на вторгнення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Після вчорашнього рішення Росії визнати незалежними так звані "ЛДНР" Зозуля виступив з емоційним посилом, де не добирав слів на адресу агресора.

"Мамкин історик не розуміє, що своїми фантастичними казками лише загартовує і згуртовує нашу націю. Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну.

Реклама

Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої і могучої". В різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, саджати і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію та прагнути незалежності.

І чим більше вони стискали свій зашморг, тим сильніше ми з нього виривалися. У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне несприйняття їхнього насилля і контролю. У новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Натомість наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звісно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали нам свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість – це зомбована пропагандою біомаса. Але це їхній вибір – жити в страху і пригніченні. І нам з ними не по дорозі.

Ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати. Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо. На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів…

Реклама

Тому світ має усвідомити й іншу істину, що Путін – це реінкарнація Гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України. Тому зараз як ніколи важливо, щоб світ об’єднався і запровадив економічні санкції проти цього проклятого режиму. А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ справляться, бо характер наших військових викутий зі сталі. Наша перемога вже близько, як і феєричний кінець кремлівського зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію!" – написав Зозуля у Facebook.

Зозуля давно підтримує українську армію і навіть започаткував благодійний фонд "Народна армія", за що був удостоєний ордена від Володимира Зеленського.