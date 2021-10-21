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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
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Минай --
30 жовтня 00:00
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Маліновський помирився з Петраковим! Гравця викличуть на вирішальний матч збірної України

Олександр Трикіша
21 жовтня, 21:12
Перед вирішальним матчем збірної України у відборі на ЧС-2022 головний тренер команди Олександр Петраков помирився з Русланом Маліновським і викличе його на листопадові матчі

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

Такими відомостями поділився український журналіст Ігор Циганик в своїй програмі Циганик LIVE. За його словами, Маліновський і Петраков обговорили конфлікт і прийшли до спільного знаменника. Раніше ми писали, що Маліновський готовий закопати сокиру війни. Слово за Петраковим.

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Ініціатором розмови виступив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Маліновський буде викликаний на вирішальний матч збірної України у відборі на катарський мундіаль проти Боснії та Герцеговини, який відбудеться 16 листопада. За п'ять днів до того Україна в Одесі проведе товариський матч з Болгарією.

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Нашій команді обов'язково потрібно обігравати Боснію. Перемога над Боснією відчіплює балканців з боротьби за другу сходинку, але ще залишається Фінляндія.

Для нас важливо, щоб в матчах, що залишилися, фіни взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (в гостях) і Франції (вдома).

Ярмоленко в матчі проти Боснії / Фото: REUTERS

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Якщо Україна і Фінляндія наберуть однакову кількість балів, то на перший план вийде різниця забитих і пропущених м'ячів у відборі.

Якщо ж Україна зіграє з Боснією внічию, то єдиний шанс, при якому команда Петракова пройде далі, – це нічия в матчі Фінляндія – Боснія, а потім поразка Фінляндії від Франції.

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