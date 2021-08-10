Магучіх за обійми з росіянкою назвали "біосміттям", колеги закликають "не звертати уваги"

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх під час нагородження / Фото: Reuters
Напередодні скандал з україно-російськими обіймами прокоментувала колишній народний депутат Ірина Фаріон (ВО "Свобода"). Вона записала відео, в якому називала бронзову призеру Олімпіади-2020 "бабою і тілом".
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До речі, інший депутат Жан Беленюк висловив припущення, що Магучіх просто не пояснили як потрібно себе вести.
"Наша спортсменка, а точніше, якесь тіло, обіймалася з московкою. Вважаю це прикладом найдикішої дегенерації, публічного ексгібіціонізму, який свідчить, що це просто тіло, у якого немає ні принципів, ні переконань, ні ідей.
Я цій бабі, яку тут мають за спортсменку, бажаю, щоб, коли вб'ють її дитину, вона обов'язково обнялась з вбивцею. В інший спосіб їх не навчити.
Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад до Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон на своїй сторінці в Instagram.
Пізніше в ефірі одного з телеканалів Фаріон назвала Магучіх біосміттям.
"Вона на весь світ заявила, що ми один народ, підтвердила тезу Путіна. Я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад.
Це публічна демонстрація колабораціонізму. Це ще одне свідчення того, що тіло без ідеї нічого не варто – просто сміття.
І ця особистість продемонструвала це сміття тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають.
Я публічно звертаюся до неї і питаю: якби ти, баба, мала дитину, і твою дитину вбили б, ти обіймалася б з вбивцею?", – додала політикиня.
Сама 19-річна Магучіх поки ніяк не реагує на скандал, зате за неї заступаються її колеги. Вчора каратист Станіслав Горуна заявив, що Магучіх проявила до росіянки ввічливість.
Сьогодні з таким же посилом виступила інша наша легкоатлетка Ольга Біблік.
"У різних сферах діяльності (політика, спорт вищих досягнень і т.д.) є особливі правила поведінки (протокол).
При зустрічі президентів, навіть ворогуючих країн, перед переговорами вони потискують один одному руку. Це ніхто не вважає зрадою...
На Олімпійських іграх, існує свій протокол поведінки. Відповідно до девізу П'єра де Кубертена: "О Спорт, Ти-Мир!" – спортсмени перед сутичкою, потискують один одному руку, а після змагання, призери та чемпіони вітають один одного із закінченням боротьби.
Таким, як мадам Ірина Фаріон, просто важко це зрозуміти ... Ярослава, ми дякуємо тобі за медаль! Дуже любимо і цінуємо! Не звертай уваги! ", – написала вона в Instagram.