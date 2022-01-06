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Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер

Андрій Трофімов
6 січня, 09:09
Один із найкращих фахівців в історії європейського футболу мав тонке почуття гумору

Валерій Лобановський

Сьогодні легендарному українському тренеру Валерію Лобановському виповнилося б 83 роки. Перераховувати його досягнення не будемо, всі і так про них знають.

Лише скажемо, що Валерій Васильович входить в десятку кращих тренерів в історії футболу за версією World Soccer, France Football, FourFourTwo і ESPN. На початку 2017 року УЄФА включив його в список десяти найкращих тренерів європейського футболу з моменту заснування організації в 1954 році.

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Багато вболівальників запам'ятали Лобановського завжди дуже зосередженим і серйозним. Важко й пригадати усмішку на обличчі тренера. Хоча друзі розповідають про тонке почуття гумору метра. І згадують улюблений анекдот Лобановського.

Приходить молодик до лікаря і скаржиться: "Лікарю, допоможіть, заради Бога! Мені щоночі сняться пацюки, які грають у футбол". "Немає проблем, візьміть, ось, ліки і прямо сьогодні починайте їх приймати". "Лікарю, а можна з завтрашнього дня? У них сьогодні фінал".

Раніше ми писали, що в Україні знімуть художній фільм "Наставник" про Валерія Лобановського. Події стрічки охоплять середину 70-х років минулого століття. Саме в цей період на весь континент гриміла слава київського Динамо – команди-зірки під керівництвом Валерія Лобановського. У 1973 році 34-річний тренер отримав запрошення очолити Динамо і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку Кубків, а потім і в Суперкубку УЄФА.

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Останній матч Валерія Лобановського: