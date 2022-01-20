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Лунін не підкачав. Реал у меншості вирвав перемогу у Кубку Іспанії

Сергій Шаховець
20 січня, 23:22
"Королівський" клуб вийшов у чвертьфінал Кубка Короля, чим чимала заслуга українського голкіпера

Лунін не раз рятував Реал / Фото: Getty Images

Карло Анчелотті дотримав слова і випустив Андрія Луніна у стартовому складі Реалу на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії

"Вершкові" володіли перевагою протягом усієї гри, але в основний час так і не зуміли роздрукувати ворота господарів поля.

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На 102-й хвилині гри Реал залишився у меншості – з поля було вилучено Марсело. А за хвилину Ельче вийшов уперед – Гонсалу Верде за допомогою рикошету відправив м'яч у сітку воріт Луніна.

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За чотири хвилини мадридці відновили статус-кво. Себальос пробив метрів з 15-ти, Іско підставив ногу та дезорієнтував воротаря – 1:1.

Переможний гол у ворота Ельче забив Еден Азар. Бельгійський вінгер вийшов "на побачення" з голкіпером Ельче і свій шанс не змарнував.

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Щоправда, на 119-й хвилині господарі зрівняли рахунок, але арбітр зафіксував фол в атаці.

Кубок Іспанії 2021/2022. 1/8 фіналу.

Ельче – Реал – 1:2.

Голи: Верду, 104 – Іско, 108, Азар, 115.

Вилучення: Мілья, 120+1 (друге попередження) – Марсело, 102 (фол останньої надії).

Ельче: Вернер – Паласіос, Дональд (Верду, 87), Паланко, Мохіка – Хосан (Моренте, 65), Рауль Гуті, Гумбау, Фідель – Лукас Перес (Мілья, 79), Каррільо (Фріаса, 95).

Реал: Лунін – Васкес, Начо, Алаба, Марсело – Камавінга (Модрич, 71), Вальверде (Каземіро, 71), Кроос (Себальос, 91) – Родріго (Азар, 91), Йович (Іско, 79), Вінісіус (Менді, 117).

ОГЛЯД МАТЧУ

Команда Карло Анчелотті вийшла до чвертьфіналу, в чому є велика заслуга українського воротаря.

В активі Луніна два важливі сейви: у першому таймі Андрій відбив небезпечний удар головою гравця Ельче, а в другому відбив удар зі штрафного.