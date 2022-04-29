Лукашенко керує колгоспом! Легенда Білорусі назвав свою країну співучасником війни

Олександр Хацкевич розніс президента Білорусі

Вже понад два місяці Росія веде повномасштабну війну проти України, бомбардуючи наші міста та вбиваючи мирне населення. Також активну допомогу фашистським діям РФ надає і Білорусь.

Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко не лише активно підтримує Путіна, а й дає змогу російським військам обстрілювати Україну зі своєї території. Своя думка про участь Білорусі у війні висловив екс-гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич.

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"Якщо президент країни не говорить своєю мовою, то він може і слова гімну не до кінця розуміти. Не розуміти, що білоруси – це все-таки мирні люди. Якщо летять ракети з Білорусі, якщо злітають літаки, базується важка техніка та артилерія, то ти вже співучасник цього всього. Він озвучуватиме те, що вигідно і хоче чути його друг Путін. Те, що він петляє, це для білоруських людей показує, що хоче брати участь у мирних переговорах, бути гарантом для України. Але люди розберуться, що це людина, яка повністю належить Путіну.

Лукашенко вважає, що він керує не Білоруссю, а колгоспом. У країні один президент, а решта посад – це голови. Він сам каже, що він колгоспник, вийшов із землі, орав її, був трактористом. Тому він і залишився із таким менталітетом селянина".

Зазначимо, що Хацкевич є уродженцем Мінська і розпочинав кар'єру у столичному Динамо, проте ім'я собі зробив уже у київському Динамо. За "біло-синіх" хавбек відіграв понад 150 матчів, вигравши сім чемпіонств та вийшовши з командою до півфіналу Ліги чемпіонів (1999).

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Також Олександр Миколайович покерував Динамо як тренер (2017-2019), проте цей період не приніс команді трофеїв. За нього кияни посідали лише друге місце в УПЛ, а також тричі вилітали з Ліги чемпіонів ще на стадії кваліфікації.