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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Лукашенко договорився: українці відмовляються вболівати за Білорусь на Олімпіаді

Андрій Трофімов
6 лютого, 16:12
Цими днями у Пекіні проходить зимова Олімпіада-2022. Так заведено, що в Україні часто підтримують не лише своїх спортсменів, а й представників колишнього СРСР. Але часи змінюються

Українці не хочуть підтримувати Білорусь у Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Останні події на кордоні України та недавня заява білоруського диктатора Олександра Лукашенка вплинули на ставлення до білорусів в Україні.

Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який було проведено для "Спорт.Сьогодні".

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Майже 55% респондентів не вболіватимуть за білоруських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні. Примітно, що більшість – це люди у віці, які якраз ще могли застати союзну державу і досі відчувати ностальгію.

Усього СтатьВіковий інтервал
Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60
Так 28,1%29,9%26,0%53,5%31,2%26,0%27,7%13,5%
Ні 54,9%53,5%56,6%35,7%57,4%53,7%52,7%68,7%
Важко відповісти 17,0%16,7%17,4%10,8%11,5%20,3%19,6%17,8%

А ось що здивувало, так це те, що з 28% людей, які підтримуватимуть Білорусь, більшість представляє прогресивну молодь.

Що стосується регіонального поділу, то більше за Білорусь вболіватимуть на сході України (46%), а найменше – у центральній частині нашої країни (20%).