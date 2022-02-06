Лукашенко договорився: українці відмовляються вболівати за Білорусь на Олімпіаді

Українці не хочуть підтримувати Білорусь у Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Останні події на кордоні України та недавня заява білоруського диктатора Олександра Лукашенка вплинули на ставлення до білорусів в Україні.

Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який було проведено для "Спорт.Сьогодні".

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Майже 55% респондентів не вболіватимуть за білоруських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні. Примітно, що більшість – це люди у віці, які якраз ще могли застати союзну державу і досі відчувати ностальгію.

Усього Стать Віковий інтервал Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Так 28,1% 29,9% 26,0% 53,5% 31,2% 26,0% 27,7% 13,5% Ні 54,9% 53,5% 56,6% 35,7% 57,4% 53,7% 52,7% 68,7% Важко відповісти 17,0% 16,7% 17,4% 10,8% 11,5% 20,3% 19,6% 17,8%

А ось що здивувало, так це те, що з 28% людей, які підтримуватимуть Білорусь, більшість представляє прогресивну молодь.

Що стосується регіонального поділу, то більше за Білорусь вболіватимуть на сході України (46%), а найменше – у центральній частині нашої країни (20%).