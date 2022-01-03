Найкращий подарунок на Новий рік! Лідер Тоттенгема простим жестом ощасливив юну вболівальницю

Юна вболівальниця допомогла Тоттенгему здобути перемогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Корейський вінгер Тоттеннема Сон Хин Мін розминався на футбольному полі перед матчем 21 туру з Вотфордом.

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Юна вболівальниця "шпор" привітала футболістів, помахавши їм рукою.

Яке ж щастя було на обличчі дитини, коли у відповідь на її вітання футболіст теж помахав рукою.

Реакція маленької дівчинки була неповторна, її обличчя світилося від щастя.

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Додамо, що отримавши такий заряд від юної вболівальниці, Тоттенгем переміг Вотфорд з рахунком 1:0, а корейський нападник Сон Хин Мін відіграв весь матч і зробив гольовий асист на партнера по команді.

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Після зіграного матчу "шпори" піднялися на шосте місце у турнірній таблиці АПЛ.